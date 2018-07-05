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Рада смогла принять решение без голосов большинства депутатов БПП
05.07.2018, 18:45

Уровень международных резервов Украины упал ниже $18 млрд

Уровень международных резервов Украины упал ниже $18 млрд

На 1 июля международные резервы Украины составили $17,98 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля составили $17 млрд 978,2 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

За июнь резервы сократились на 1,1% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте, уточняет НБУ.

$562,4 млн направили на платежи правительства по обслуживанию и погашению госдолга в валюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых $552,5 млн - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ. $162 млн правительство и Нацбанк уплатили в пользу МВФ.

Основным источником пополнения резервов в июне стали поступления в пользу правительства от размещения валютных госбондов, в сумме $539,4 млн.

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Теги: резервы, НБУ, экономика
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