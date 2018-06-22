Уровень "тени" в экономике Украины снижается - МЭРТ

По итогам прошлого года уровень теневой экономики составил 31% ВВП, подсчитали в Минэкономразвития

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Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году снизился на 4 п.п. до 31% ВВП. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Детенизация стала возможной благодаря сохранению макроэкономической стабильности и уровня деловой активности, расширению внутреннего спроса, диверсификации рынков сбыта и снижению инвестиционных рисков.

В то же время, детенизация сдерживается низким доверием к институтам власти, сохранением существенных вызовов для финансовой системы страны, наличием неподконтрольных территорий из-за военной агрессии России на востоке Украины, отмечает МЭРТ.

В феврале этого года Минэкономразвития сообщало что уровень теневой экономики в Украине по итогам 2017 года составил 33%. В то же время, Международный валютный фонд отмечал, что средний уровень теневой экономики с 1991 по 2015 гг. составляет почти 45% ВВП.

В первом квартале, по подсчетам МЭРТа, теневая экономика составляла 37% от ВВП.