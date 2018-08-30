В Аргентине повысили учетную ставку до 60%

Центробанк Аргентины повысил ключевую ставку до рекордного уровня из-за обвала песо

Реклама Реклама

Центральный банк Аргентины сегодня, 30 августа, поднял ключевую ставку на 15 процентных пунктов - до 60% годовых. Об этом сообщает Financial Times.

Издание объясняет, что такое решение вызвано резким падением курса аргентинского песо к доллару до трехлетнего минимума. Сейчас он составляет около 40 песо за доллар. Еще в апреле за доллар давали 20 песо.

FT отмечает, что динамика аргентинской валюты в этом году оказалась худшей в мире.

Напомним, три года назад, в 2015 г., центробанк Аргентины отпустил песо в свободное плавание.