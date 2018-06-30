В ближайшее время станет ясно о судьбе "минималки" - Рева

По словам главы Минсоцполитики, минимальную зарплату повысят только при условии перевыполнения доходов бюджета

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В бюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты, а сможет ли правительство найти необходимые средства, станет ясно в начале июля этого года. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пердает Радио Свобода.

По его словам, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд грн. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать (о возможности повышения зарплат) только в начале июля", - Рева.

Министр пояснил, что повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По его мнению, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги, - таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех работодателей, которые не хотят регистрировать людей", - отметил глава министерства.

Рева добавил, что также нужно будет поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

Напомним, с 1 января 2018 года прожиточный минимум в Украине составляет 1,700 грн, а минимальная зарплата - 3 723 грн.

В конце 2017 года президент Петр Порошенко предложил повысить минимальную зарплату до 4100 грн. Однако экс-министр финансов Александр Данилюк перед своим увольнением заявил,что в Украине нет предпосылок для повышения минимальной заработной платы.

При этом вице-премьер Павел Розенко убежден, что в этом году в Украине будет реализована инициатива по повышению минималки.

Ранее и.о. министра финансов Оксана Маркарова не исключила повышения минимальной зарплаты в этом году.

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