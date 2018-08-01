В ГФС рассказали о результатах борьбы с контрабандой на таможне

Борьба с контрабандой на украинской таможне принесла в государственный бюджет 37,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
"За время реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей - с 21 июня по 30 июля - в госбюджет перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей",- говорится в сообщении.
В ГФС отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактические поступления выросли на 18%, или почти на 6 млрд грн
По оперативным данным только в июле в госбюджет поступило 29,7 млрд грн таможенных платежей, что почти на 3,8 млрд грн больше, чем за июль прошлого года и на 32 млрд грн больше, чем за июнь текущего года.
Отмечается, что в июне 2018 года перечислено 26,6 млрд грн, что на 9%, или на 2,2 млрд грн больше июня 2017 года.
По данным службы, среднедневные поступления таможенных платежей выросли до 1,4 млрд грн. "Это на 217 млн грн превышает среднедневной показатель за соответствующий период прошлого года", - добавили в ГФС.
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