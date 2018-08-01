В ГФС рассказали о результатах борьбы с контрабандой на таможне

С 21 июня по 30 июля в госбюджет перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей

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Борьба с контрабандой на украинской таможне принесла в государственный бюджет 37,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"За время реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей - с 21 июня по 30 июля - в госбюджет перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей",- говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактические поступления выросли на 18%, или почти на 6 млрд грн

По оперативным данным только в июле в госбюджет поступило 29,7 млрд грн таможенных платежей, что почти на 3,8 млрд грн больше, чем за июль прошлого года и на 32 млрд грн больше, чем за июнь текущего года.

Отмечается, что в июне 2018 года перечислено 26,6 млрд грн, что на 9%, или на 2,2 млрд грн больше июня 2017 года.

По данным службы, среднедневные поступления таможенных платежей выросли до 1,4 млрд грн. "Это на 217 млн ​​грн превышает среднедневной показатель за соответствующий период прошлого года", - добавили в ГФС.