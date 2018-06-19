Валовый внешний долг Украины сократился

По данным НБУ, валовый внешний долг на 1 апреля составил около $116 млрд

Реклама Реклама

Валовый внешний долг Украины на 1 апреля составил $116,29 млрд, что на $288 млн, или на 0,25%, ниже показателя на начало года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

По данным НБУ, долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,68% - до $39,15 млрд, долг центрального банка - на 0,47%, до $7,4 млрд.

Долг прочих депозитных корпораций вырос на 0,8% и составил $6,29 млрд, долг других секторов снизился на 1,1%, до $53,86 млрд.

Прямые инвестиции в первом квартале выросли на 4,9% – до $9,04 млрд.

Ранее сообщалось, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в апреле сократился на 0,41%, или на $0,32 млрд, – до $77,05 млрд.

В национальной валюте госдолг сократился на 1,59%, или на 32,62 млрд грн, - до 2,02 трлн грн.

В конце мая президент Петр Порошенко говорил, что Украина в этом году выплатила более $4 млрд долгов.