В июне профицит платежного баланса сократился в 13 раз - НБУ

По итогам июня текущего года профицит платежного баланса Украины составил $23 млн

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Платежный баланс в июне 2018 года сведен с профицитом на уровне $23 млн. тогда как в июне прошлого года аналогичный показатель был сведен на уровне $306 млн (что в 13,3 раз больше), сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ)

По данным НБУ, в июне дефицит текущего счета составил $125 млн. Дефицит торговли товарами несколько сузился (до $0,8 млрд) по сравнению с маем из-за более существенного замедления роста импорта товаров по сравнению с экспортом, поясняет регулятор.

В то же время в Нацбанке отметили ухудшение сальдо торговли услугами.

Объемы экспорта товаров в июне увеличились на 11.5% в годовом измерении и составили $3,4 млрд благодаря росту экспорта металлургической продукции (до 32.5% в годовом измерении).

"Благодаря раннему началу уборочной кампании улучшились показатели экспорта зерновых культур, и ускорился рост экспорта продукции пищевой промышленности (в частности мяса). В то же время рост экспорта товаров в целом по сравнению с маем замедлился за счет продукции машиностроения и химической промышленности", - говорится в сообщении.

Объемы импорта товаров в июне составили $4.3 млрд, однако его рост существенно замедлился (до 9.9% в годовом измерении) прежде всего за счет продукции машиностроения и химической промышленности. Зато из-за роста мировых цен на нефть и природный газ увеличение стоимостных объемов импорта энергоносителей оставалось на высоком уровне (32.7%).

Чистый приток капитала по финансовому счету в июне составил $148 млн (в июне прошлого года - $282 млн), и был обеспечен чистым притоком прямых иностранных инвестиций. Объем их поступлений в июне увеличился до $462 млн, из которых 67% составляли операции по переоформлению долга банковского сектора в уставный капитал.

Сокращение объема наличной валюты вне банков в июне составил $61 млн.

Регулятор отмечает, что чистые внешние обязательства государственного сектора в июне незначительно сократились (на $12 млн) преимущественно вследствие погашения гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов.

В целом в январе-июне текущего года профицит платежного баланса составил $307 млн, а чистый приток средств по финансовому счету - $922 млн. За шесть месяцев текущего года, дефицит текущего счета расширился до $613 млн с $285 млн за аналогичный период прошлого года; экспорт товаров вырос на 11,7% до $21,2 млрд; импорт вырос на 14% год к году и составил $25,5 млрд.

За январь-июнь чистые поступления ПИИ составили $1,2 млрд.