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19.07.2018, 11:58

В Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света

В Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света

Субсидианты смогут получить живые деньги за сэкономленные 150 киловатт электроэнергии или 100 кубометров газа

Субсидиантам, которые вели энергоэффективное домохозяйство, чтобы получить денежного вознаграждения от правительства, необходимо до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения.

Как сообщает Тeplo.gov.ua, в этом году так же как и в прошлом, под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.

Отмечается, что к 1 июля 2018 года предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо- и электроснабжению предоставили структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения списки энергосберегающих субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или обратившись к поставщику газа или электроэнергии, уточнили на сайте.

Согласно сообщению, средства будут выплачивать в городах исключительно через банковские учреждения, а селах - через банки или почту по выбору получателя. 

"Открытие счета в банке, как и его выбор, через которые будут проводиться выплаты соцпособий и пенсий, (или в отделениях Укрпочты) должны осуществляться субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен уже быть открытым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прошлом году денежное вознаграждение за сэкономленные энергоресурсы получили 1,755 млн украинских семей.

Напомним, в начале мая стало известно, что Кабмин изменил правила предоставления субсидий. Таким образом, как отмечалось, правительство сократило случаи злоупотреблений при оформлении соцпомощи.

По данным Минсоцполитики, в прошлом отопительном сезоне субсидии получили 50 тыс. обеспеченных семей.

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Теги: кабмин, субсидии, Минсоцполитики, субсидианты
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