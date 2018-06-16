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16.06.2018, 20:35

В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине

В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине

Комитет Конгресса США по вопросам ассигнований предлагает увеличить финансовую помощь Украине в 2019 году

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 суму помощи для Украины через программы Госдепа и Пентагона. Об этом посольство Украины в США сообщило в Facebook.

"Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект закона об ассигнованиях на нужды Минобороны на 2019 год", - гласит сообщение.

Средства, которые предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в т.ч. летальной оружия оборонительного характера, определены в документе в объеме $250 млн.

"Эта сумма на $50 млн превышает ассигнования для соответствующих програм поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год", - отмечает посольство.

В другом проекте закона, который определяет финансирование Госдепа, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год, помощь Украине определена в сумме $441 млн. Это более чем на $20 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет $691 млн долларов - на $70 млн больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.

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Теги: США
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