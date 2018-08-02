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02.08.2018, 12:23

В Минфине назвали причины снижения гривневой ликвидности

В Минфине назвали причины снижения гривневой ликвидности

И.о министра финансов сообщила, что низкая ликвидность гривни вызвана недовыполнением планов по пополнению госбюджета

Недовыполнение по внешним заимствованиям в размере 56 млрд грн, которые были предусмотрены на первый квартал, а также не замещение их внутренними, стало главной причиной снижения гривневой ликвидности. Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на и.о. главы Министерства финансов Оксану Маркарову.

Среди других факторов низкой ликвидности Маркарова назвала уменьшение поступлений от приватизации и отсрочку большей части дивидендов со стороны НАК Нафтогаз Украины на вторую половину года.

"С момента возложения на меня обязанностей и.о. министра мы активно работаем над увеличением заимствований на внутреннем рынке, а также над дополнительными источниками финансирования, такими как досрочное погашение от Фонда гарантирования и др. Кроме того, на фоне продолжения выполнения государственного бюджета по доходам, дополнительное пополнение ликвидности поступит в виде части прибыли НБУ, прибыли Нафтогаза в размере 17,2 млрд грн и перевыполнение по местным бюджетам", - добавила она.

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Накануне стало известно, что остатки средств на едином казначейском счете в начале августа 2018 года снизились до уровня декабря 2013 года и составили 1,99 млрд грн. Сокращение за месяц составило 7,4 млрд грн.

При этом год назад на Едином казначейском счете средств было в 22 раза больше - 44 млрд грн, а за июль 2017 года они сократились на чуть более 1 млрд грн.

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Теги: Оксана Маркарова, ликвидность гривни, нафтогаз, НБУ
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