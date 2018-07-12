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12.07.2018, 14:13

В Минфине озвучили свой прогноз по росту экономики

В Минфине озвучили свой прогноз по росту экономики

Прогнозы и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой и Кабмина разнятся

По итогам 2018 года рост ВВП Украины составит 3,5%. Такой прогноз озвучила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, сообщает УНИАН.

"Вы знаете, что у нас два года подряд есть экономический рост. В прошлом году было 2,5%, в этом году мы ожидаем 3,5%", - сказала она.

Маркарова считает, что этого показателя недостаточно для развития экономики, а наиболее эффективным инструментом для этого являются прямые иностранные инвестиции.

Она выразила надежду, что в этом году ситуация кардинально изменится, в том числе благодаря новой кампании по приватизации государственных активов.

Напомним, 11 июля Кабмин одобрил разработанный Минэкономразвития прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,2%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика растет быстрее, чем прогнозировалось. 

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Теги: ВВП, прогноз, Оксана Маркарова
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