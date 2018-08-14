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Евросоюз выделил Украине €15,5 млн на реформу госуправления
14.08.2018, 10:30

В Минфине рассказали, о чем будут говорить с МВФ

В Минфине рассказали, о чем будут говорить с МВФ

Минфин будет осуждать с миссией МВФ продолжение сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования

Министерство финансов планирует обсудить с миссией Международного валютного фонда (МВФ) продолжение сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.

"Приезд новой полной миссии Фонда после долгого перерыва является свидетельством хорошего диалога по многим вопросам, включая обеспечение устойчивой бюджетной политики, удержание дефицита в рамках утвержденного бюджета, борьбы с коррупцией и другим", - отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Мы заинтересованы обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года для обеспечения стабильности и предсказуемости развития Украины для граждан, национального бизнеса и внешних инвесторов", - добавила она.

"Положительные результаты, над достижением которых Министерство финансов будет работать вместе с МВФ, позволит не только пополнить резервы НБУ, но и откроет путь к привлечению финансирования государственного бюджета на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка ($800 млн) и макрофинансовой помощи ЕС в размере €1 млрд", - сказала Маркарова.

Вчера, 13 августа, представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован сообщил, что программная миссия МВФ будет работать в Украине с 6 до 19 сентября.

В Нацбанке отметили, что визит миссии окажет позитивное влияние на валютный рынок и расширит возможности для привлечения ресурсов на мировых рынках капитала.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

Правительство Украины рассчитывает получить пятый транш на $2 млрд в этом году.

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Теги: МВФ, экономика, Минфин, Оксана Маркарова
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