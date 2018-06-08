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08.06.2018, 10:39

В МВФ отреагировали на отставку Данилюка

В МВФ отреагировали на отставку Данилюка

Фонд призвал украинскую власть сохранить ведущую роль Минфина в формировании фискальной политики

В условиях отставки министра финансов Александра Данилюка, Международный валютный фонд (МВФ) подчеркнул важность для Украины сохранить ведущую роль Минфина в формировании фискальной политики. Такой комментарий озвучил в четверг на брифинге в Вашингтоне директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, сообщает Укринформ.

"Мы не комментируем кадровых вопросов в отношении отдельных персоналий, но мы выражаем обеспокоенность о возможных изменениях институционной роли Министерства финансов (Украины, - ред.)", - отметил официальный представитель Фонда.

В то же время, он подчеркнул: "На наш взгляд, Министерство финансов должно сохранять свою ведущую и решающую роль в (формировании, - ред.) фискальной политике".

Райс также напомнил, что Данилюк как министр финансов принимал непосредственное участие в переговорах с МВФ и был "непоколебимым сторонником реформ".

Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка. 

Аналитика: Неприкасаемый министр: сможет ли Гройсман избавиться от Данилюка

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Теги: МВФ, Александр Данилюк
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