В НБУ рассказали, когда ждать очередной транш от МВФ

Украина может получить очередной транш от МВФ уже осенью - НБУ

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Украина может получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда уже осенью, если предстоящая миссия фонда закончится положительно. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий в эфире радио Новое время.

"Если миссия будет положительная - если Украина сможет договориться с Международным валютным фондом - то мы сможем получить положительное решение совета директоров МВФ осенью, и получить транш", - сказал он.

Он также напомнил, что для очередного пересмотра программы Украине необходимо пересмотреть в рамках своих обязательств тарифы на газ для населения и вопрос госбюджета текущего и следующего годов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

Правительство Украины рассчитывает получить пятый транш на $2 млрд в этом году.

Напомним, программная миссия МВФ будет работать в Украине с 6 до 19 сентября.

По словам и.о. главы Минфина Оксаны Маркаровой, во время работы миссии фонда в Украине министерство планирует осудить с ней продолжение сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования.

В Нацбанке отметили, что визит миссии окажет позитивное влияние на валютный рынок и расширит возможности для привлечения ресурсов на мировых рынках капитала.