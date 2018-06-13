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13.06.2018, 11:25

В официальной прессе опубликовано решение о назначении Маркаровой

В официальной прессе опубликовано решение о назначении Маркаровой

В издании Урядовий кур’єр опубликовано распоряжение о назначении Оксаны Маркаровой и.о. министра финансов

В официальном издании Урядовий кур’єр опубликовано распоряжение Кабинета министров Украины N374-р о назначении Оксаны Маркаровой исполняющим обязанности министра финансов.

Документ вступил в силу в день его принятия - 7 июня.

Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка.

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8 июня премьер-министр Владимир Гройсман представил Оксану Маркарову как и.о. министра.

За прошлый год Маркарова задекларировала 596,98 тыс. грн зарплаты на посту первого заместетиля министра финансов. Кроме того, она получила более 150 тыс. грн процентного дохода от вкладов в Аккордбанке и почти 48 тыс. грн - от депозита в государственном Ощадбанке.

Также Маркаровой принадлежит торговая марка "Анна-мария" и компания Архитекта.

И.о. министра финансов указана в декларации как владелец двух квартир в Киеве площадью 55,6 и 95,6 кв.м.

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Теги: Минфин, Оксана Маркарова
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