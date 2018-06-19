В России ждут решения суда по "долгу Януковича" до 1 августа

В Минфине РФ считают, что решение суд огласит до ухода в отпуск

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Вердикт Апелляционного суда Англии по делу о так называемом "долге Януковича" перед РФ в $3 млрд будет вынесен до 1 августа этого года. Об этом заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Ожидаем решения суда (Апелляционного суда Англии, - ред.). У них заканчивается цикл до ухода в отпуск, в этот период должны огласить решение", - сказал он.

Сторчак пояснил, что Апелляционный суд сначала подготовит проект вердикта, который будет роздан сторонам. Далее стороны могут предоставить свои комментарии к вердикту в письменном виде, и только после суд вынесет официальный вердикт.

Напомним, Высокий суд Лондона 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд. В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Источник: FinClub