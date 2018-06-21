Deutsche Bank оштрафовали в США на $205 млн

В США Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank на $205 млн за рискованные валютные операции. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Причиной штрафа послужило "нарушающее законы, небезопасное и необоснованное поведение" при валютных операциях. В частности, с 2007 по 2013 годы ряд сотрудников банка в онлайн-чатах "обменивались конфиденциальной информацией, обсуждали координацию торговой деятельности и пытались манипулировать обменными курсами валют", отмечается в заявлении. Целью подобных действий являлось "стремление снизить конкуренцию и увеличить свою прибыль", утверждают представители DFS.
Напомним, ранее Deutsche Bank избавится от проблемных кредитов на $1 млрд. Банк договорился о продаже проблемных кредитов двум инвесткомпаниям.
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