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15.06.2018, 13:22

В Украине наметилось слияние двух банков

В Украине наметилось слияние двух банков

Одесский МТБ Банк решил присоединить к себе киевский банк Центр

Одесский МТБ Банк начал процедуру присоединения к себе киевского банка Центр, сообщает пресс-служба финучреждения.

В МТБ банке пояснили, что "присоединение небольших  банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны".

"В результате реорганизации МТБ банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный его капитал увеличится до 635 млн грн", - добавили в банке.

Также в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с отечественной платежной системой НПС "Простір".

Отмечается, что в дальнейшем, на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка.

МТБ Банк (ранее - Марфин Банк, Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 год. Его собственником является кипрская компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами – граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

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Теги: мтб банк, банк центр, слияние, нпс простір
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