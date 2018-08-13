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В Украину едет миссия МВФ
13.08.2018, 18:05

В Украину едет миссия МВФ

В Украину едет миссия МВФ

Программная миссия МВФ будет работать в Украине с 6 по 19 сентября

В Украину едет миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован сообщил у себя в Facebook.

Он уточнил, что это полноценная программная миссия.

Визит продлится с 6 по 19 сентября.

"С одной стороны - это результат работы всех ветвей власти в последние месяцы. С другой - важный знак от международных партнеров о поддержке Украины, что очень важно в нынешних условиях, особенно на фоне кризисных явлений на развивающихся рынках, в т.ч. Турции", - отметил Рашкован.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Петром Порошенко продвижение законодательных инициатив в Украине, выполнение обязательств по программе МВФ. Помпео поприветствовал закон об Антикоррупционном суде.

7 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект (N7440) о Высшем антикоррупционном суде.

28 июня закон о запуске Антикоррупционного суда вступил в силу.

Ранее и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина и МВФ близки к согласованию вопроса цен на газ.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

Правительство Украины рассчитывает получить пятый транш на $2 млрд в этом году.

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Теги: МВФ, экономика
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