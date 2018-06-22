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Лидеры ЕС продлят санкции против России, даже Конте - Reuters
22.06.2018, 16:30

В Винницкой области ликвидирован конвертационный центр

В Винницкой области ликвидирован конвертационный центр

Через конвертационный центр в Винницкой области за два года прошло 180 млн грн

В Винницкой области ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал предприятия реального сектора экономики Винницкой, Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областей. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на официальном сайте.

Фигуранты дела использовали 12 подконтрольных предприятий. Формировали налоговый кредит за счет приобретения стройматериалов, канцелярии и т. п, в дальнейшем осуществляя подмену номенклатуры товаров проводили реализацию сельскохозяйственной продукции и работ предприятиям реального сектора экономики.

Средства, полученные от проведения бестоварных операций, фигуранты перечисляли на счета подконтрольных ФЛП, снимали наличными и возвращали заказчикам услуг за определенный процент от суммы операции.

Общий объем средств, которые прошли через конвертационный центр за 2016-2018 гг., составил 180 млн грн, отмечает ГФС.

По результатам санкционированных судом обысков, проведенных в офисном помещении и по местам проживания фигурантов, изъяты печати подконтрольных компаний, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи, банковские карты, компьютерную технику.

Суд наложил аресты на 15 расчетных счетов субъектов хозяйствования, задействованных в схеме.

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Теги: ГФС, конвертационный центр
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