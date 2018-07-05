Верховная Рада поддержала реформу управления госбанками

Набсоветы украинских госбанков будут формировать из независимых членов и частично из представителей государства

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Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8331-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине". Документ поддержали 263 народных депутата, сообщает корреспондент LIGA.net из зала заседания.

Законопроектом предлагается отказаться от формирования наблюдательных советов Ощадбанка и Укрэксимбанка представителями президента, парламента и правительства (по 5 человек), поскольку, как считают авторы, это делает их зависимыми от политиков и их влияния.

Он также определяет, что в набсоветы госбанков войдут девять членов – шесть независимых и три представителя государства (по одному от президента, Кабмина и Рады).

Документ четко определяет критерии независимости претендентов на должность члена набсовета, а также перечень полномочий высшего органа управления госбанками - собрания акционеров.



