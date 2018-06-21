Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте

Парламент принял в целом президентский законопроект о валюте

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Верховная Рада сегодня, 21 июня, приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект о валюте N8152. Как передает корреспондент LIGA.net, законопроект поддержали 228 народных депутатов.

Документом предлагается отменить действующий декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.

Закон вводит новый режим валютного регулирования.

Согласно законопроекту, нормативно-правовыми актами Нацбанка будут определяться: порядок проведения расчетов по валютным операциям; структура валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядок проведения перевода валютных ценностей; порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций; порядок осуществления валютного надзора за уполномоченными учреждениями; другие валютные операции, которые осуществляют небанковские финансовые учреждения на основании лицензий; границы обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

19 марта законопроект о валюте, поданный президентом Петром Порошенко, зарегистрировали в парламенте как неотложный.

В первом чтении Верховная Рада приняла его 17 мая.