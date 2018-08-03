Власти Венесуэлы отменили запрет на обмен валют

Спустя 15 лет правительство Венесуэлы отменило запрет на валютообменные операции для граждан

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Конституционная ассамблея Венесуэлы отменил запрет на обмен валюты для граждан. Об этом пишет Reuters.

Покупка и продажа иностранных валют в Венесуэле является уголовным преступлением. Запрет ввел в 2003 году президент Уго Чавес. Единственный орган, который имеет право заниматься обменом валют, - центробанк.

Таким образом правительство пытается ослабить давление на экономику в условиях гиперинфляции. Инфляция в стране приблизилась к миллиону процентов, отмечает издание.

Теперь же граждане смогут покупать валюту в специальных отделениях, которые получили лицензию от государства.

Ранее глава одного из департаментов Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер предупреждал, что финансовая политика правительства Венесуэлы, постоянно печатающего деньги, приведет к космической инфляции. Он сравнил ситуацию в Венесуэле с тем, что происходило в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х.

Власти страны перестали публиковать экономические данные.

В прошлом году инфляция в Венесуэле составила 60000%, а за последние три месяца выросла до 300000%.