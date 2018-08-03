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Украинский политзаключенный Костенко вышел из российской колонии
03.08.2018, 11:45

Власти Венесуэлы отменили запрет на обмен валют

Власти Венесуэлы отменили запрет на обмен валют

Спустя 15 лет правительство Венесуэлы отменило запрет на валютообменные операции для граждан

Конституционная ассамблея Венесуэлы отменил запрет на обмен валюты для граждан. Об этом пишет Reuters.

Покупка и продажа иностранных валют в Венесуэле является уголовным преступлением. Запрет ввел в 2003 году президент Уго Чавес. Единственный орган, который имеет право заниматься обменом валют, - центробанк.

Таким образом правительство пытается ослабить давление на экономику в условиях гиперинфляции. Инфляция в стране приблизилась к миллиону процентов, отмечает издание.

Теперь же граждане смогут покупать валюту в специальных отделениях, которые получили лицензию от государства.

Ранее глава одного из департаментов Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер предупреждал, что финансовая политика правительства Венесуэлы, постоянно печатающего деньги, приведет к космической инфляции. Он сравнил ситуацию в Венесуэле с тем, что происходило в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х.

Власти страны перестали публиковать экономические данные.

В прошлом году инфляция в Венесуэле составила 60000%, а за последние три месяца выросла до 300000%.

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Теги: венесуэла, обмен валют
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