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Внешнеторговый баланс Украины ушел в минус
15.08.2018, 11:25

Внешнеторговый баланс Украины ушел в минус

Внешнеторговый баланс Украины ушел в минус

В первом полугодии внешнеторговый баланс Украины сведен с дефицитом в $653 млн

Внешнеторговый баланс Украины в первом полугодии сведен с дефицитом в $653,1 млн, что в 13 раз выше дефицита за аналогичный период предыдущего года - $48,7 млн. Об этом Государственная служба статистики сообщает на официальном сайте.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Согласно данным Государственной службы статистики, импорт товаров и услуг в Украину вырос на 13,5% - до $28,469 млрд, экспорт – на 11,1%, до $27,816 млрд.

В первом полугодии баланс торговли товарами сведен с дефицитом в $2,658 млрд, баланс торговли услугами – с профицитом в $2,826 млрд.

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Теги: торговля, Госстат, дефицит
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