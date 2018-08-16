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Порошенко готов помиловать 11 россиян для обмена - Геращенко
16.08.2018, 16:15

Во всех областях Украины, кроме одной, цены снизились

Во всех областях Украины, кроме одной, цены снизились

В прошлом месяце в Украине зафиксирована дефляция везде, кроме Черновицкой области

В июле во всех областях Украины потребительские цены снизились по сравнению с преыдущим месяцем, и только в Черновицкой области наблюдался рост. Об этом Государственная служба статистики сообщает на официальном сайте.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

В Черновицкой области потребительская инфляция составила 0,1%.

Наибольшее снижение цен произошло в Киеве (1,5%), Полтавской (1,3%) и Херсонской (1,2%) областях.

В годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - инфляция в Украине в июле составила 8,9%. В июне инфляция в годовом выражении составила 9,9%.

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Теги: инфляция, Госстат, экономика
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