Во всех областях Украины, кроме одной, цены снизились

В прошлом месяце в Украине зафиксирована дефляция везде, кроме Черновицкой области

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В июле во всех областях Украины потребительские цены снизились по сравнению с преыдущим месяцем, и только в Черновицкой области наблюдался рост. Об этом Государственная служба статистики сообщает на официальном сайте.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

В Черновицкой области потребительская инфляция составила 0,1%.

Наибольшее снижение цен произошло в Киеве (1,5%), Полтавской (1,3%) и Херсонской (1,2%) областях.

В годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - инфляция в Украине в июле составила 8,9%. В июне инфляция в годовом выражении составила 9,9%.