Вслед за Данилюком Минфин покинут два его заместителя - СМИ

По данным источников, после увольнения Данилюка в отставку подали два его зама - Юрий Буца и Сергей Марченко

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Заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады об увольнении главы Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

Буца был назначен на пост замминистра по вопросам европейской интеграции в начале мая 2016 года. До этого он занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. В Минфине он курирует вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управление европейской интеграции.

Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. До этого он был специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. Кроме того, он возглавлял департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

Помимо них в Минфине есть первый заместитель Оксана Маркарова, которая будет исполнять обязанности главы министерства, а также госсекретарь Евгений Капинус и заместитель министра Андрей Градиль.

Ранее сегодня сообщалось, что Верховная Рада уволила министра финансов Данилюка. За его отставку проголосовали 254 депутата.

Напомним, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман попросил Верховную Раду уволить Данилюка.

23 мая 2018 года Данилюк на заседании Кабмина добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность замминистра. После перепалки с Гройсманом ему отказали. Премьер предположил, что Данилюк "хочет сменить место работы" и якобы решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой. Глава Минфина заявил, что в отставку не собирается и пожаловался на Гройсмана "Большой семерке".