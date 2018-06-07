Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Комитет признал представление ГПУ на Пономарева необоснованным
07.06.2018, 16:54

Вслед за Данилюком Минфин покинут два его заместителя - СМИ

Вслед за Данилюком Минфин покинут два его заместителя - СМИ

По данным источников, после увольнения Данилюка в отставку подали два его зама - Юрий Буца и Сергей Марченко

Заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады об увольнении главы Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

Буца был назначен на пост замминистра по вопросам европейской интеграции в начале мая 2016 года. До этого он занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. В Минфине он курирует вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управление европейской интеграции.

Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. До этого он был специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. Кроме того, он возглавлял департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

Помимо них в Минфине есть первый заместитель Оксана Маркарова, которая будет исполнять обязанности главы министерства, а также госсекретарь Евгений Капинус и заместитель министра Андрей Градиль.

Ранее сегодня сообщалось, что Верховная Рада уволила министра финансов Данилюка. За его отставку проголосовали 254 депутата.

Напомним, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман попросил Верховную Раду уволить Данилюка.

23 мая 2018 года Данилюк на заседании Кабмина добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность замминистра. После перепалки с Гройсманом ему отказали. Премьер предположил, что Данилюк "хочет сменить место работы" и якобы решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой. Глава Минфина заявил, что в отставку не собирается и пожаловался на Гройсмана "Большой семерке".

Читайте также

Прошлое уходит. Почему идея финансового мегарегулятора устарела 06.06.2018Летнее затишье. Что будет с курсом гривни во второй половине года 04.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, владимир гройсман, кабмин, Александр Данилюк, замминистра финансов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 