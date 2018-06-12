Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.06.2018, 14:45

ВВП Германии потеряет 2,6 млрд евро из-за ЧМ-2018

ВВП Германии потеряет 2,6 млрд евро из-за ЧМ-2018

Ученые из Хохенхаймского университета подсчитали убытки германской экономики из-за чемпионата мира по футболу

Согласно исследованию Хохенхаймского университета, каждый немец намерен посвятить предстоящему чемпионату мира по футболу, в среднем, 16 минут своего рабочего времени.

Как сообщает DW, рабочих и служащих в Германии насчитывается больше 44 миллионов. При этом большинство матчей чемпионата припадают на рабочее время – на два часа дня по немецкому времени, в три, в четыре и в пять часов.

Таким образом, ЧМ-2018 в РФ, по подсчетам ученых из Хохенхайма, может обойтись немецкой экономике в 2,6 млрд евро.

При этом в 2014 году, на прошлом чемпионате, среднестатистический работающий немец смотрел футбол на четыре минуты меньше. Это поясняется большой разницой во времени  между Германией и Бразилией, говорится в исследовании. Отмечает,что большинство игр тогда проходило уже после окончания рабочего дня.

"Если не произойдет сенсации и немецкая сборная не вылетит уже на групповой стадии, ВВП Германии не досчитается 2,6 млрд евро из-за футбольной лихорадки в офисе. Впрочем, эта сумма составляет меньше 0,1% годового ВВП Германии", - сообщает издание.

Авторы исследования обращают внимание на то, что далеко не все немецкие работодатели жестоки к футбольным болельщикам. По данным университета, две трети готовы смириться с тем, что сотрудник посмотрит результат матча или даже забитые голы во время рабочего дня. Больше половины не имеют ничего против трансляции матча по радио (что тоже может стать причиной выговора, если на это не будет разрешения начальства). А 38% работодателей и вовсе согласны на видеотрансляцию чемпионата. Кроме того, от 13% до 15% работодателей готовы даже разрешить просмотр матчей и поиск результатов в любом формате: по ТВ, радио или в интернете, подчеркивает один из авторов исследования Беньямин Циммерман.  

Читайте также

Теневая экономика: побороть нельзя смириться 11.06.2018Прошлое уходит. Почему идея финансового мегарегулятора устарела 06.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВВП, исследование, потери, чм-2018, хохенхаймскйй университет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 