ВВП Германии потеряет 2,6 млрд евро из-за ЧМ-2018

Ученые из Хохенхаймского университета подсчитали убытки германской экономики из-за чемпионата мира по футболу

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Согласно исследованию Хохенхаймского университета, каждый немец намерен посвятить предстоящему чемпионату мира по футболу, в среднем, 16 минут своего рабочего времени.

Как сообщает DW, рабочих и служащих в Германии насчитывается больше 44 миллионов. При этом большинство матчей чемпионата припадают на рабочее время – на два часа дня по немецкому времени, в три, в четыре и в пять часов.

Таким образом, ЧМ-2018 в РФ, по подсчетам ученых из Хохенхайма, может обойтись немецкой экономике в 2,6 млрд евро.

При этом в 2014 году, на прошлом чемпионате, среднестатистический работающий немец смотрел футбол на четыре минуты меньше. Это поясняется большой разницой во времени между Германией и Бразилией, говорится в исследовании. Отмечает,что большинство игр тогда проходило уже после окончания рабочего дня.

"Если не произойдет сенсации и немецкая сборная не вылетит уже на групповой стадии, ВВП Германии не досчитается 2,6 млрд евро из-за футбольной лихорадки в офисе. Впрочем, эта сумма составляет меньше 0,1% годового ВВП Германии", - сообщает издание.

Авторы исследования обращают внимание на то, что далеко не все немецкие работодатели жестоки к футбольным болельщикам. По данным университета, две трети готовы смириться с тем, что сотрудник посмотрит результат матча или даже забитые голы во время рабочего дня. Больше половины не имеют ничего против трансляции матча по радио (что тоже может стать причиной выговора, если на это не будет разрешения начальства). А 38% работодателей и вовсе согласны на видеотрансляцию чемпионата. Кроме того, от 13% до 15% работодателей готовы даже разрешить просмотр матчей и поиск результатов в любом формате: по ТВ, радио или в интернете, подчеркивает один из авторов исследования Беньямин Циммерман.