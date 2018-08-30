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30.08.2018, 16:15

Выдача "теплых" кредитов в украинских банках приостановлена

Выдача "теплых" кредитов в украинских банках приостановлена

Украинские финучреждения исчерпали средства на выдачу "теплых" кредитов в этому году

Украинские банки приостановили выдачу "теплых" кредитов в связи с исчерпанием средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год. Об этом сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук, пишет Интерфакс-Украина.

"На этот год правительство утвердило 195 млн грн софинансирования (по "теплым» кредитам для ОСМД – ред.). За полгода мы эти средства исчерпали, и фактически сейчас банки не кредитуют это направление. Но я уверен, что на следующий год будут заложены средства. Лимиты по частным домовладениям были исчерпаны еще раньше, чем по ОСМД", - рассказал Савчук.

В августе Госэнергоэффективности возместило по "теплым" кредитам 60 млн грн, из них 31 млн грн – ОСМД, которые привлекали средства на утепление многоэтажек.

С начала 2018 года по таким кредитам возмещено 270 млн грн. За все время действия программы ее участники получили 2,3 млрд грн. компенсаций из госбюджета.

Напомним, Кабмин открыл финансирование программы "теплых" в середине апреля.

Тогда сообщалось, что желающие могутполучить в уполномоченных банках (Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк) возмещение в размере:
20% - на приобретение негазовых котлов (35% для субсидиантов);
35% - для утепления индивидуального жилья;
от 40% до 70% - для ОСМД на утепление многоэтажек.

Частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей.

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Теги: госбюджет, банк, кредит, кму, теплые кредиты
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