Выйти в прибыль. Минфин утвердил стратегию развития ПриватБанка

Министерство финансов одобрило Стратегию развития ПриватБанка до 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности документ предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшения затрат, отмечает министерство.
"Мы считаем, что практическая имплементация положений Стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиции на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимая Наблюдательный совет банка", - заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова
Ожидается, что новая стратегия позволит ПриватБанку в 2022 году получить 8,4 млрд грн чистой прибыли, а также выведет государство из капитала. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд грн, без учета средств которые банк намерен вернуть через суды, заявили в ведомстве.
Фото – пресс-служба Минфина
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