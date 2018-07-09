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09.07.2018, 14:39

Яресько: Девальвация может перекрыть эффект от роста минзарплаты

Яресько: Девальвация может перекрыть эффект от роста минзарплаты

Перед повышением минимальной зарплаты придется сократить другие расходы, считает экс-министр

Украина не может расширить дефицит бюджета ради повышения социальных стандартов, заявила в интервью LIGA.net бывший министр финансов Наталья Яресько.

По ее словам, во время ее работы в министерстве, для повышения расходов на оборону приходилось урезать другие бюджетные расходы. Парламент тогда поддержал Минфин в этом вопросе.

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"Моя позиция была однозначной: нужно идти в Верховную Раду и говорить о сокращении других расходов. И мы это сделали", - рассказала Яресько.

По ее словам, риски необдуманных "социальных" решений правительства выше, чем потенциальные выгоды для населения от повышения соцвыплат.

"Я не знаю, как к этому пришли нынешние руководители, но потенциальные потери от девальвации и срыва программы МВФ обойдутся каждому человеку дороже, чем принесет увеличение пенсий или зарплат", - сказала экс-чиновник.

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Правительство должно было принять решение о повышении минимальной зарплаты с 3723 до 4200 грн по итогам выполнения бюджета в первом квартале. В конце мая премьер Владимир Гройсман заявил, что зарплату повысят при «малейшей возможности». Позже вице-премьер Павел Розенко сказал, что Кабмин надеется на повышение уже в этом году. И.о. министра финансов Оксана Маркарова осторожно комментировала эту тему отметив "сдержанный оптимизм" министерства в этом вопросе. 

Согласно Меморандуму о сотрудничестве Украины и МВФ, граничный дефицит бюджета установлен на уровне 2,5% ВВП в этом году и 2,25% - в 2019-м.

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Теги: Бюджет 2018, зарплата, программа мвф
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