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Госдеп: США создают средства самообороны для союзника - Украины
27.06.2018, 10:57

Платежная система РФ обходит санкции Украины через Британию - СМИ

Платежная система РФ обходит санкции Украины через Британию - СМИ

Платежная система Юнистрим продолжает денежные переводы из РФ в Украину

Российская платежная система Юнистрим продолжает предоставлять услуги денежных переводов в Украину с помощью британской CEL.INT, сообщает Коммерсант.

По данным издания, переводы в Украину из РФ можно провести только в евро, а выдачей средств занимается британская платежная система CEL.INT.  Как сообщили в колл-центре организации, у нее заключены договоры с украинскими банками, и в результате деньги, отправленные из России через Юнистрим, выдаются в украинских Ощадбанке, Юнексбанке, Аккордбанке, а также в Credit Optima Bank и IBox Bank. По крайне мере до 20 июня переводы из РФ в Украину можно было провести прямо с сайта Юнистрима, сейчас такая возможность пропала, отмечает издание.

При этом в пресс-службе Юнистрима заверили, что "система не представлена в Украине и не имеет договоров с выплачивающими украинскими банками". "Система денежных переводов неуклонно исполняет законодательство РФ, а также тех стран, в которых она представлена",- отметили там. На вопросы об исчезновении функции перевода денег в Украину через сайт, в Юнистриме не ответили, как и на вопросы о сотрудничестве с CEL.INT, подчеркивает газета. Также ей не удалось получить комментарий CEL.INT: на ее сайте указан несуществующий адрес электронной почты, а по телефону не отвечали на звонки.

В пресс-службе НБУ подчеркнули, что предупреждали платежные системы о "недопустимости сотрудничества с платежными системами, в отношении которых Украина применила санкции, а также взаимодействия с ними через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции". Регулятор заявил, что во всех подобных случаях будет принимать "адекватные меры воздействия, как это было в случае с TYME".

Напомним,18 июня Нацбанк лишил платежную систему TYME лицензии из-за того, что она работала с подсанкционной российской платежной системой Contact. Tyme выступала посредником, выдававшим средства, отправленные из РФ в Украину. После отзыва лицензии у Tyme переводы на Украину прекратили Contact (из дальнего и ближнего зарубежья) и Золотая корона (из РФ).

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Теги: НБУ, платежная система, переводы денег, сакции, юнистрим
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