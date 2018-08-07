Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Порошенко поручил СНБО готовиться к вмешательству России в выборы
07.08.2018, 09:49

Денежные переводы украинцев из Польши бьют рекорды

Денежные переводы украинцев из Польши бьют рекорды

86% от всех денежных переводов иностранцев в Польше - делают украинские граждане

Украинские граждане, работающие в Польше, за первый квартал текущего года отправили домой 2,9 млрд злотых ($800 млн), что на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные центрального банка Польши.

Отмечается, что это сумма – 86% от всех переводов иностранцев за первых три месяца 2018 года.

Преимущественно деньги высылают украинцы, которые едут в Польшу на временные заработки. Всего в Польше работает почти миллион украинцев.

В прошлом году сумма их переводов составляла 2,4 млрд злотых.

Ранее НБУ предупредил, что из-за трудовой миграции в Украине может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.

Читайте также

Три года молчания. Почему бизнес боится показывать ГФС свои цены 07.08.2018Алан Ауэрбах: Уклонение от налогов должно стоить дорого 02.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: переводы, миграция, центробанк польши, злотых
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 