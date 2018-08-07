Денежные переводы украинцев из Польши бьют рекорды

86% от всех денежных переводов иностранцев в Польше - делают украинские граждане

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Украинские граждане, работающие в Польше, за первый квартал текущего года отправили домой 2,9 млрд злотых ($800 млн), что на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные центрального банка Польши.

Отмечается, что это сумма – 86% от всех переводов иностранцев за первых три месяца 2018 года.

Преимущественно деньги высылают украинцы, которые едут в Польшу на временные заработки. Всего в Польше работает почти миллион украинцев.

В прошлом году сумма их переводов составляла 2,4 млрд злотых.

Ранее НБУ предупредил, что из-за трудовой миграции в Украине может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.