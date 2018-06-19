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19.06.2018, 10:35

Замглавы НБУ назвал условия для отмены валютных ограничений

Замглавы НБУ назвал условия для отмены валютных ограничений

Валютная либерализация в Украине возможна, когда она не угрожает финансовой стабильности, подчеркнул Олег Чурий

Национальный банк Украины (НБУ) настроен на проведение валютной либерализации только в случае отсутствия угроз для финансовой стабильности. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишет УНИАН.

Полная валютная либерализация и переход к либеральной модели валютного регулирования повышают уязвимость финансовой системы и экономики страны к различным шокам, потому невозможны без способности центрального банка реагировать на кризисные явления, отметил он.

"Наша концепция либерализации исходит из того, что мы позволяем свободное движение капитала, и это действительно приводит к тому, что увеличивается приток инвестиций, и наш бизнес чувствует себя более свободно. Но с другой стороны, любая либерализация создает некоторые риски для финансовой стабильности. Поэтому наш подход - мы проводим либерализацию только в том случае, если это не угрожает финансовой стабильности", - объяснил Чурий.

По его словам, когда происходит отток капитала из развивающихся стран, в первую очередь страдают те страны, которые наиболее уязвимы Это видно по Аргентине, где потеря интереса инвесторов даже в условиях новой программы поддержки от Международного валютного фонда спровоцировала финансовый кризис и значительную девальвацию.

Напомним, НБУ сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50%. При этом регулятор упростил проведение банками и другими финучреждениями операций по обмену валют. 

До этого глава НБУ Яков Смолий говорил, что в случае срыва сотрудничества Украины с Международным валютным фондом валютные ограничения могут вернуться.

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Теги: экономика, НБУ, валюта, Олег Чурий
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