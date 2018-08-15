Замглавы НБУ рассказал, почему доллар и евро дорожают

Замглавы Нацбанка назвал падение гривни сезонным явлением

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Удорожание доллара и евро - сезонное явление. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий в эфире Радио НВ.

По его словам, сезонность зависит от сельскохозяйственного периода, и частично за счет экспорта в страну приходит валюта. "На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте подсолнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка", - сказал он.

Также Чурий напомнил, что в 2016 году колебания курса доллара и евро начались в сентябре, в 2017 году - в августе, в этом году - в июле.

"Причина проста. Курс важен для бизнеса и населения. Они (бизнес, - ред.) посмотрели на это и поняли, что смысла ждать сентября нет, поэтому купили валюту в августе. Думаю, что в этом году произошла такая же ситуация", - отметил она, подчеркнув, что колебания не являются признаком кризиса.

Ранее сегодня сообщалось, что НБУ снова ослабил гривню.

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