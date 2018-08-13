Запрещенная TYME контролировала половину украинского рынка

43% всех внутриукраинских денежных переводов проходили через систему TYME, работающую с платежной системой из РФ

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Платежная система TYME (оператор - ООО ФК ОМП-2013), регистрация которой была отменена Национальным банком 18 июня, заняла в первом полугодии 42,78% рынка внутриукраинских денежных переводов. Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные Нацбанка.

По данным НБУ, суммарно 28 украинских систем денежных переводов перевели внутри Украины 69,34 млрд грн.

На втором месте расположился Почтовый перевод от ПАО Укрпочта (27,99%). Третье место заняло ООО Украинская платежная система (Фінансовий світ) с долей в 7,2%.

С точки зрения участников первое место было у ООО Пост Финанс (44,34%).

18 июля стало известно, Нацбанк лишил платежную систему TYME лицензии из-за того, что она работала с подсанкционной российской платежной системой Contact. Tyme выступала посредником, выдававшим средства, отправленные из РФ в Украину. После отзыва лицензии у Tyme переводы на Украину прекратили Contact (из дальнего и ближнего зарубежья) и Золотая корона (из РФ).