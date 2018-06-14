Завтра совет НБУ может назначить заместителя Смолию

15 июня совет Нацбанка рассмотрит вопрос о назначении Сергея Холода на должность заместителя главы НБУ

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Совет Национального банка Украины (НБУ) завтра, 15 июня, рассмотрит вопрос о назначении Сергея Холода на должность заместителя председателя НБУ. Об этом пишет FinClub.

30 мая Сергей Холод подал в НАПК декларацию как кандидат на должность замглавы Нацбанка. После проверки его декларации вопрос назначения Холода рассмотрит совет НБУ.

В настоящее время Сергей Холод является заместителем председателя правления ВТБ Банка (с февраля 2014 года) - украинской "дочки" российского ВТБ.

Ранее председатель НБУ Яков Смолий говорил, что кадровые перестановки регулятор завершит к июлю. В следующем месяце чиновники уже приступят к выполнению обязанностей.

Он не уточнил, кто займет вакантную позицию первого зама, сообщив, что это будет один из заместителей.