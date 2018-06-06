06.06.2018, 09:45 Прошлое уходит. Почему идея финансового мегарегулятора устарела Виктория Волковская

директор Объединения финансовых учреждений

Концентрация финансового надзора в одном госоргане только навредит рынку (укр.)

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Через три роки після найгарячішої фази фінансової кризи прихильники ідеї мегарегулятора вирішили в черговий раз «здмухнути пил» зі старого проекту закону 2413а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (у професійній спільності - СПЛІТ), який був поданий до парламенту президентом ще у 2015 році.

Та чи відповідає він реаліям 2018-го?

Пережитки минулого

Депутати доволі швидко підтримали закон про СПЛІТ у першому читанні – у тому ж 2015 році. Однак з тих пір реформа навіть не зрушилася з місця. Зате за три роки ми пережили досить багато змін як в законодавстві, так і на самому ринку небанківських фінансових послуг: відбулась суттєва дерегуляція та спрощення дозвільних процедур, переглянуті та встановлені нові вимоги до капіталів, резервів, розкриття інформації, тощо.

Після активної фази фінансової кризи 2014 року СПЛІТ пропонував вирішити цілу низку питань регулювання та нагляду на ринку фінансових послуг, був актуальним, потрібним і сприймався учасниками фінансового ринку доволі позитивно.

Але ситуація змінилася. Небанківський фінансовий ринок вже не перебуває в стані стагнації. Він гідно пережив кризу, причому з мінімальними втратами, відновився і продовжує активно розвиватися.

Наведу лише деякі цифри. За результатами 2017 року активи фінансових установ зросли у порівнянні з 2016 роком на 13% і склали 173,3 млрд грн (5,8% ВВП). Обсяги наданих фінансових послуг у порівнянні з 2016 роком зросли на 49% і склали 206,8 млрд. грн.

Протягом 2017 року у небанківських фінансових установах з’явилося 5000 нових робочих місць, і сумарно сьогодні на ринку працює більше 65 000 осіб. Ринок не стоїть на місці, фінкомпанії міняються. Повинно змінитися і законодавство.

Новий підхід

Здавалося б, жодних проблем? Не зовсім. Проблеми у ринку небанківських послуг є як і у будь-якого ринку, що розвивається. Однак головна з них – недостатня функціональність регулятора, який має швидко реагувати на всі тенденції та виклики.

Нацкомфінпослуг банально не вистачає інституційної спроможності та важелів впливу. Про що постійно говорять її опоненти. Вирішити цю проблему може зареєстрований у парламенті наприкінці травня законопроект №8415, що на нашу думку пропонує більш прогресивну модель регулювання, ніж ідея СПЛІТу, що передбачає масштабні зміни на ринку шляхом створення «мегарегулятора».

СПЛІТ означає, що Нацкомфінпослуг буде ліквідовано, її функції перейдуть до НБУ. Але чи правильно це в умовах, коли структура за час кризи отримала чимало практичних напрацювань та нарешті зрозуміла, як необхідно адекватно керувати цим специфічним ринком? Це і «інституційна пам'ять», і досвід подолання наслідків фінансових криз, і дієва функція захисту прав споживачів фінансових послуг. А головне – у регулятора є навички роботи з великим різноплановим небанківським ринком фінансових послуг.

8415 пропонує надзвичайно важливі та, головне, актуальні вже на сьогодні, а не на 2015 рік, речі. Концептуально він базується на наступних позиціях:

- зберегти ринок небанківських фінансових послуг, ретельно контролюючи його, а не обмежуючи;

- визначити основні правила діяльності ринку на рівні закону, а не регулювати ринок в ручному режимі підзаконними актами;

- впровадити на українському ринку найкраще з міжнародної практики за стандартами ЄС.

Законопроект враховує те, що змінилось за цей час і в українському законодавстві, і на самому ринку, ті прогалини, які заважають як розвитку небанківського фінансового сектору, так і контролю за його діяльністю. Важливо, що він ставить за мету зберегти цілісність фінансової системи.

Як і більшість людей, я дуже не люблю черствий хліб. На мою думку, СПЛІТ є саме таким. Документ був свіжим і духмяним у 2015-2016 роках, тепер же він зачерствів. Тому мені доволі складно зрозуміти, навіщо намагаючись зруйнувати небанківський фінансовий ринок і зробити «ведмежу послугу» Президенту у передвиборчий рік.

Навіщо повертатись до старої системи регулювання, ліцензування, до встановлення правил на рівні підзаконних нормативно-правових актів? Навіщо СПЛІТ сьогодні?

Вікторія Волковська,

директор Об'єднання фінансових установ