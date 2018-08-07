07.08.2018, 08:01 Три года молчания. Почему бизнес боится показывать ГФС свои цены Алина Бакулина

Руководитель Группы трансфертного ценообразования компании EBS

Три года назад Кабмин создал механизм для контроля за использованием компаниями схем трансфертного ценообразования. Почему им никто не пользуется?

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В начале июля Кабмин внес изменения в существующий Порядок предварительного согласования цен в контролируемых операциях (далее – «Порядок»). В документе идет речь о контроле трансфертного ценообразования, принцип которого нередко используется украинским бизнесом для минимизации налогов.

Несмотря на то, что Порядок приняли еще три года назад, по имеющейся у нас информации, до сих пор ни одна украинская компания так и не подписала с Государственной фискальной службой Украины (ГФС) договор о предварительном согласовании цен в контролируемых операциях. В чем причина?

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Такая ситуация объясняется, прежде всего, рисками для налогоплательщиков, которые «перевешивают» возможные преимущества от сотрудничества с фискалами. В частности, предыдущие редакции Порядка не давали налогоплательщикам никаких гарантий того, что ГФС не придет с проверкой по трансфертному ценообразованию. В теории, налоговики могли не согласиться с подходом налогоплательщика к обоснованию соответствия цен принципу «вытянутой руки» (условия сделки между связанными компаниями соответствуют рыночным) во время процедуры предварительного согласования.

Получалось, налогоплательщик сам своими действиями мог инициировать проверку контролируемых операций вместо того, чтобы подготовить документацию по трансфертному ценообразованию и ждать семь лет в надежде, что такая проверка его не затронет. Для этого он должен был собрать немалый пакет документов, предоставить их ГФС, ответить на все дополнительные вопросы, продемонстрировать свои помещения. И надеяться, что по итогам всех этих мероприятий ему не будут доначислены налоги, штрафы и пени.

Сами представители ГФС на семинарах и конференциях по трансфертному ценообразованию всегда подтверждали, что такое возможно. Неудивительно, что за три года не нашлось «смельчаков», которые решились бы добровольно пройти эту процедуру. Лишь одна компания обратилась в Фискальную службу в порядке предварительного рассмотрения, но эта процедура носит консультативный характер, позволяя налогоплательщику определиться с целесообразностью обращения с заявлением о предварительном согласовании цен.

Как пишут фармацевты в инструкциях к некоторым лекарствам «препарат следует применять только в случаях, когда ожидаемая польза превышает возможный риск». Поэтому все эти три года бизнес ждал изменений в Порядок, которые «обезопасили» бы налогоплательщика и позволили ему не бояться обращаться в ГФС с запросом о предварительном согласовании цен контролируемых операций.

Простое решение

4 июля изменения наконец были внесены. Последней редакцией Порядка предусмотрено, что информация, документы и материалы, которые получит Государственная фискальная служба Украины от налогоплательщика в рамках проведения процедуры предварительного согласования трансфертных цен (в т.ч. процедуры предварительного рассмотрения), не может быть использована как основание для проведения мероприятий налогового контроля для определения соответствия цен в контролируемой операции принципу «вытянутой руки».

Но возникает вопрос: каким образом будет обеспечено и гарантировано налогоплательщикам соблюдение представителями Фискальной службы данного положения Порядка?

Предварительное согласование трансфертных цен – одна процедура, а налоговая проверка по трансфертному ценообразованию – другая. В соответствии с Порядком, документы и информацию, полученные от налогоплательщика в рамках процедуры предварительного согласования цен, Фискальная служба будет не вправе использовать «против» налогоплательщика.

Что может заставить представителя Фискальной службы «развидеть» то, с чем он не согласился в рамках предварительного согласования и не инициировать затем проверку? Что помешает представителю Фискальной службы, когда он знает где искать и что именно, заново запросить все те же документы, материалы и информацию, но уже в рамках налоговой проверки контролируемых операций по трансфертному ценообразованию?

Что же стоит изменить, чтобы налогоплательщики не боялись заключать с Государственной фискальной службой Украины договоры о предварительном согласовании цен в контролируемых операциях? Точнее, не боялись обращаться с заявлением о проведении такой процедуры, предоставив Фискальной службе все связанные с контролируемыми операциями документы и информацию?

В некоторых иностранных юрисдикциях вопрос решили так: проверки по трансфертному ценообразованию проводит один департамент налогового органа, а предварительное согласование цен в контролируемых операциях – другой. При этом они не вправе обмениваться информацией о налогоплательщике. Следовательно, «проверяющий» департамент никогда не узнает с чем не согласился «согласовывающий», а значит и вышеописанных рисков у налогоплательщиков нет.

Чем не выход и в нашей ситуации? Все гениальное – просто, была бы политическая воля.

Алина Бакулина

руководитель Группы трансфертного ценообразования компании EBS