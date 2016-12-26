Нацкомфинуслуг зарегистрировала страхового брокера Ютиар

Данные о страховом брокере Ютиар внесены в государственный реестр страховых и перестраховочных брокеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), внесла в государственный реестр страховых и перестраховочных брокеров информацию о страховом брокере Ютиар. Об этом говорится в распоряжение регулятора N3181 от 20 декабря.



Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственником и руководителем компании является Оксана Солодухина.



Страховой брокер Ютиар зарегистрирован 1 сентября 2016 года. Его уставный капитал составляет 50 тыс грн.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.