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Нацкомфинуслуг зарегистрировала страхового брокера Ютиар

26.12.2016 13:28
Данные о страховом брокере Ютиар внесены в государственный реестр страховых и перестраховочных брокеров
Фото: Getty Images

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), внесла в государственный реестр страховых и перестраховочных брокеров информацию о страховом брокере Ютиар. Об этом говорится в распоряжение регулятора N3181 от 20 декабря.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственником и руководителем компании является Оксана Солодухина.

Страховой брокер Ютиар зарегистрирован 1 сентября 2016 года. Его уставный капитал составляет 50 тыс грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Страхование, Нацкомфинуслуг
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