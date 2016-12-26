Нацкомфинуслуг зарегистрировала страхового брокера Ютиар
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), внесла в государственный реестр страховых и перестраховочных брокеров информацию о страховом брокере Ютиар. Об этом говорится в распоряжение регулятора N3181 от 20 декабря.
Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственником и руководителем компании является Оксана Солодухина.
Страховой брокер Ютиар зарегистрирован 1 сентября 2016 года. Его уставный капитал составляет 50 тыс грн.
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