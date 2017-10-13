Ярославский установил полный контроль над СК ИНГО Украина

Нацкомфинуслуг разрешила Ярославскому купить 75% акций ИНГО Украина

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг разрешила бизнесмену Александру Ярославскому через кипрскую компанию Lovington Holdings купить 74,9% акций страховой компании ИНГО Украина и таким образом сконцентрировать 99,9% акций страховщика.



Об этом говорится в распоряжении регулятора N4019 от 10 октября.



28 июля Антимонопольный комитет разрешил Ярославскому установить контроль над СК ИНГО Украина.



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