Ярославский установил полный контроль над СК ИНГО Украина
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг разрешила бизнесмену Александру Ярославскому через кипрскую компанию Lovington Holdings купить 74,9% акций страховой компании ИНГО Украина и таким образом сконцентрировать 99,9% акций страховщика.
Об этом говорится в распоряжении регулятора N4019 от 10 октября.
28 июля Антимонопольный комитет разрешил Ярославскому установить контроль над СК ИНГО Украина.
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