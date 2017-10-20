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Ярославский полностью сменил набсовет ИНГО Украина

20.10.2017 13:21
Состав наблюдательного совета СК ИНГО Украина расширили с трех до пяти человек

Акционер страховой компании ИНГО Украина, бизнесмен Александр Ярославский, полностью сменил наблюдательный совет и ревизионную комиссию. Об этом компания сообщает в системе раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Состав наблюдательного совета расширен с трех до пяти человек, а ревизионной комисии - с одного до двух человек.

В набсовет ИНГО Украина вошли: Константин Петровский, Артем Александров и Яна Малыш, последние пять лет работавшие в Девелопмент Констракшн Холдинге, а также руководитель департамента корпоративных прав КУА Смарт Сиситем АМ Александр Черный и один из руководителей Геритидж Инвестмент Менеджмент Андрей Фоменко.

Новую ревизионную комиссию сформировали из Алексея Засимова, также работающего в Девелопмент Констракшн Холдинге, и Алены Морозовой, имеющей опыт работы в Бейкер Тилли Украина, Делойт энд Туш ЮСК и Серединецком.

13 октября Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг разрешила Ярославскому через кипрскую компанию Lovington Holdings купить 74,9% акций ИНГО Украина и таким образом сконцентрировать 99,9% акций страховщика.

28 июля Антимонопольный комитет разрешил Ярославскому установить контроль над СК ИНГО Украина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Страхование, Ярославский, ИНГО
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