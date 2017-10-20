Ярославский полностью сменил набсовет ИНГО Украина
Акционер страховой компании ИНГО Украина, бизнесмен Александр Ярославский, полностью сменил наблюдательный совет и ревизионную комиссию. Об этом компания сообщает в системе раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Состав наблюдательного совета расширен с трех до пяти человек, а ревизионной комисии - с одного до двух человек.
В набсовет ИНГО Украина вошли: Константин Петровский, Артем Александров и Яна Малыш, последние пять лет работавшие в Девелопмент Констракшн Холдинге, а также руководитель департамента корпоративных прав КУА Смарт Сиситем АМ Александр Черный и один из руководителей Геритидж Инвестмент Менеджмент Андрей Фоменко.
Новую ревизионную комиссию сформировали из Алексея Засимова, также работающего в Девелопмент Констракшн Холдинге, и Алены Морозовой, имеющей опыт работы в Бейкер Тилли Украина, Делойт энд Туш ЮСК и Серединецком.
13 октября Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг разрешила Ярославскому через кипрскую компанию Lovington Holdings купить 74,9% акций ИНГО Украина и таким образом сконцентрировать 99,9% акций страховщика.
28 июля Антимонопольный комитет разрешил Ярославскому установить контроль над СК ИНГО Украина.
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