В Украине появились финансовые группы ИНГО и Брокбизнес+
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг признала небанковскую финансовую групп ИНГО в составе двух компаний: ЧАО Акционерная страховая компания ИНГО Украина и ЧАО Акционерная страховая компания ИНГО Украина Жизнь. Лайфовая компания на 75% принадлежит ИНГО Украина, контроллер которой не указан. Об этом говорится в распоряжении ведомства № 268 от 14 февраля, сообщает FinClub.
Распоряжением №267 была согласована финансовая группа Брокбизнес+. В нее входят ЧАО Страховая компания Брокбизнес, ЧАО Компания по страхованию жизни Брокбизнес и ЧАО Страховая компания Парасоль. Группа Брокбизнес подконтрольна Виталию Хомутыннику.
Напомним, 12 января 2017 года были созданы группы Укргазпромполис и Страховая группа Крона, а в течение 2016 года, например, группы Уника Украина, Граве Украина, Группа АХА.
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