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Осужден убийца экс-главы страховой компании Лемма

20.02.2017 12:54
Бывший сотрудник СБУ осужден на 13 лет лишения свободы за умышленное убийство главы Леммы Сергея Чернышова
Фото: EPA

Прокуратура Киева сообщила, что экс-сотрудник СБУ осужден на 13 лет лишения свободы за умышленное убийство страховщика. FinClub, ссылаясь на kp.ua, пишет, что речь идет о бывшем начальнике СБУ по Фастовскому району Киевской области Романе Шульжуке.

"Прокуроры столичной прокуратуры доказали перед коллегией судей Подольского районного суда Киева вину экс-руководителя одного из региональных подразделений управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области в совершении умышленного убийства. Преступление произошло в начале 2015 года в одной из квартир дома по ул. Андреевской на Подоле", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ночь на 31 января 2015 года был убит 49-летний председатель правления страховой компании Лемма Сергей Чернышов.

"Прокурор на судебном заседании предоставил неопровержимые доказательства того, что обвиняемый, находясь в квартире 49-летнего председателя правления известной страховой компании, на почве длительных неприязненных отношений нанес последнему многочисленные травмы, в результате которых потерпевший скончался на месте происшествия. Указанное лицо признано виновным по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и приговорено к 13 годам лишения свободы", - указано в сообщении прокуратуры.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Страхование, СБУ
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