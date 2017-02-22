Клиенты страховой компании подали в суд иск против регулятора
21 февраля в Окружной административный суд Киева был подан иск о признании неправомерной бездеятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, которая привела к банкротству страховой компании Гарант-Лайф. Об этом сообщили в юрфирме Ильяшев и Партнеры, которая защищает интересы клиентов финансовой компании Салве файненс Украина, заключивших договоры страхования с Гарант-Лайф.
"В результате мошеннических действий руководства и владельцев Гарант-Лайф обманутыми оказались около 9 тыс. клиентов, которые в течение многих лет добросовестно совершали страховые платежи и в одночасье утратили свои сбережения. Есть основания полагать, что регулятор сознательно закрывал глаза на многочисленные нарушения законодательства Украины, допускавшиеся в Гарант-Лайф. Иначе как халатной бездеятельностью невозможно пояснить, как могли многомиллионные активы данного страховщика, отраженные в отчетности, регулярно проверяемой регулятором, исчезнуть всего за несколько месяцев", - прокомментировали ситуацию в ЮФ Ильяшев и Партнеры.
Также сообщается, что Салве файненс Украина и Ильяшев и Партнеры добиваются привлечения к ответственности виновных в банкротстве Гарант-Лайф в рамках заведенного прокуратурой Киева 11 ноября 2016 года уголовного производства, расследование которого поручено Нацполиции.
СК Гарант-Лайф занималась страхованием жизни и было лишено лицензии в ноябре 2016 года. Непокрытые страховые обязательства Гарант-Лайф составляют около 200 млн грн.
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