Антимонопольный комитет требует принять Укрфинполис в члены МТСБУ
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с целью осуществления мер, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции рекомендовал Моторному (транспортному) страховому бюро (МТСБУ) Украины рассмотреть заявление компании Укрфинполис о приеме в ассоциированные члены бюро. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Рекомендации являются обязательными для рассмотрения органами и лицами, которым они предоставлены, напоминает комитет.
"Непринятие общим собранием МТСБУ страховой компании Укрфинполис в ассоциированные члены содержат признаки нарушения, предусмотренные частью первой ст. 21 закона "О защите экономической конкуренции", которые ставят компанию в невыгодное положение в конкуренции на рынке", - отмечает АМКУ.
Члены бюро не согласились принять Укрфинполис в МТСБУ в октябре прошлого года, при том, что большинство участников общего собрания воздержалось от голосования.
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