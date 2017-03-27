Предправления СК Глобус стал Сергей Коцупатрый
Председателем правления страховой компании Глобус стал Сергей Коцупатрый. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ранее Коцупатрый занимал должность и.о. главы Апекс-банка, а также замглавы банка Глобус.
На общем собрании был рассмотрен и утвержден устав страховой компании Глобус в новой редакции в связи с изменением адреса регистрации.
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