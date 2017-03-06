Страховое общество Ильичевское сменило директора

Вместо Сергея Процика директором страхового общества Ильичевское назначена Татьяна Павлюченко

Наблюдательный совет страхового общества Ильичевское уволил директора Сергея Процика. Об этом Ильичевское сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



"С 6 марта исполняющей обязанности директора страхового общества назначена Татьяна Павлюченко", - говорится в сообщении.



Павлюченко последние пять лет занимала должность заместителя директора страхового общества.



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