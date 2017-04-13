Сбор чистых страховых премий в прошлом году вырос на 18%

Страховщики по итогам прошлого года собрали 26,5 млрд грн чистых страховых премий

Страховщики в прошлом году увеличили сбор чистых страховых премий на 18,4% до 26,464 млрд грн по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг.



Объем валовых страховых премий, собранных страховщиками в 2016 году, составил 35,2 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году.



Нацкомфинуслуг отмечает, что основную часть страховых премий - 99,9% - аккумулируют 200 рисковых компаний и 99,5% - 20 лайфовых компаний.



В структуре чистых страховых премий наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования, как автострахование - 8,65 млрд грн (32,7%), страхование жизни - 2,75 млрд грн (10,4%), страхование имущества - 2,63 млрд грн (10%), медстрахование - 2,28 млрд грн (8,6%), страхование финансовых рисков - 1,98 млрд грн (7,5%).



В 2016 году объем страховых выплат увеличился на 9,1% до 8,839 млрд грн по сравнению с 2015 годом.



В структуре чистых страховых выплат наибольший удельный вес занимает автострахование - 43,3% (3,7 млрд грн), медицинское страхование - 15,7% (1,34 млрд грн), страхование кредитов - 12,9% (1,1 млрд грн).



По договорам перестрахования рисков в 2016 году украинские страховщики уплатили 12,7 млрд грн, из которых 3,96 млрд грн - перестраховщикам-нерезидентам и 8,7 млрд грн - перестраховщикам-резидентам.



Общие активы страховщиков уменьшились на 7,7% до 56,1 млрд грн по сравнению с 2015 годом. В 2016 году объем сформированных страховых резервов увеличился с 18,4 млрд грн до 20,9 млрд грн.



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