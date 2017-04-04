Ярославский покупает страховую компанию ИНГО Украина

Группа DCH уже подписала документы по покупке 25% акций ИНГО Украина

Группа DCH Александра Ярославского купит страховую компанию ИНГО Украина. Об этом сообщает пресс-служба DCH.



По состоянию на сегодняшний день уже подписаны документы по покупке 25%-го пакета акций, завершаются формальные процедуры по закрытию сделки. Дальнейшая стратегия DCH по отношению к данному активу направлена на увеличение доли до 100%.



ИНГО Украина имеет 28 видов лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования. В конце 2016 г. рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне uaАА ("наивысшая надежность") с прогнозом "стабильный".



Группа DCH объединяет компании из финансового, машиностроительного, транспортного, гостиничного и других направлений бизнеса. Ранее DCH заявляла о заинтересованности в аренде Одесского припортового завода.

В начале этого года сообщалось, что группа совместно с корпорацией Glencore International планирует участвовать в приватизации производителя турбинного оборудования Турбоатом.

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