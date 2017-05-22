 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.20  26.46   EUR:  28.89  29.49
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Нацкомфинуслуг разрешили внеплановые проверки страховщиков

22.05.2017 11:26
Нацкомфинуслуг приступит к массовым внеплановым проверкам страховщиков
Фото: EPA

Государственная регуляторная служба 19 мая разрешила Нацкомфинуслуг выйти на внеплановые проверки страховщиков. Об этом служба сообщает на официальном сайте.

"Рассмотрев обращение Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Государственная регуляторная служба согласовала проведение внеплановой меры госнадзора на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении его законных прав", - рассказала глава ведомства Ксения Ляпина.

Служба разрешила проверить следующие СК: Европейский страховой союз, Країна, Провідна, Оранта, Княжа, Украинская страховая группа, Киевский страховой дом, Галицкая, Доминанта, Ренесанс Життя, ВУСО, Профессиональное страхование, Эталон, Европейский страховой союз.

Обращения в службу Нацкомфинуслуг делала 5 и 11 мая.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Страхование, Нацкомфинуслуг
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров