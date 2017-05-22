Нацкомфинуслуг разрешили внеплановые проверки страховщиков

Нацкомфинуслуг приступит к массовым внеплановым проверкам страховщиков

Государственная регуляторная служба 19 мая разрешила Нацкомфинуслуг выйти на внеплановые проверки страховщиков. Об этом служба сообщает на официальном сайте.



"Рассмотрев обращение Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Государственная регуляторная служба согласовала проведение внеплановой меры госнадзора на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении его законных прав", - рассказала глава ведомства Ксения Ляпина.



Служба разрешила проверить следующие СК: Европейский страховой союз, Країна, Провідна, Оранта, Княжа, Украинская страховая группа, Киевский страховой дом, Галицкая, Доминанта, Ренесанс Життя, ВУСО, Профессиональное страхование, Эталон, Европейский страховой союз.



Обращения в службу Нацкомфинуслуг делала 5 и 11 мая.



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